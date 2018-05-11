川金會獎落新加坡 中立安全為主因

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）外界揣測多時的川金會地點，終於塵埃落定，訂於6月12日在新加坡舉行。專家指出，地點鄰近北韓、與美朝關係良好，加上維安無憂，是新加坡雀屏中選的原因。

北韓在新加坡設有使館，彼此企業往來密切，新加坡直至2017年，才在美國與聯合國壓力下，加入國際制裁行列，與北韓斷絕貿易關係。由於峰會可能涉及繁雜後勤事宜，北韓選在有常設使館的國家，的確有其必要。

自1965年獨立以來，新家坡在單一政權統治下，成為全球治安最佳國家之一，而位處馬來西亞與印尼兩大穆斯林國家間的星國，也採取有效手段遏止恐攻威脅。由於新加坡只有一處合法示威地點，加上嚴格安檢與高度維安，國際貴賓無須擔憂示威騷動。

此外，星國距北韓僅4,800公里，航程不須太久，若選在西歐國家，則勢必得在中間停留加油。英國智庫國際戰略研究所（Institute of Defence and Strategic Studies）分析家Nah Liang Tuang表示，「新加坡雖不遠，也不算太近，就不致讓川普看來像是讓金正恩占了便宜。」

對美國而言，新加坡不僅是主要貿易夥伴、亞洲第二大投資國，也是長期支持美國在亞太地區布署軍事力量的盟友。美國商業巨擘Google、Facebook，及Airbnb，也在新加坡設有區域總部。

2015年，中國國家主席習近平與時任台灣總統馬英九的歷史性峰會也選在新加坡舉行。星國對舉辦各類區域會議亦經驗十足，包括2017與2018年的東協峰會，以及2002年迄今年年舉辦的亞洲安全會議，該會議聚集了來自美、中、南韓等國代表。

新加坡以高度維安出名（美聯社)