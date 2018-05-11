謝老師了沒 台北凱撒謝師盛宴早鳥優惠搶先開跑

畢業季節即將來臨，莘莘學子最期待的畢業Party，就交給台北凱撒大飯店吧! 為讓各級學校畢業班同學都能量身訂製專屬的謝師宴，台北凱撒提供多元化的餐飲選擇，不論是菜色多樣化的西式自助餐或經典美味的中式家宴桌菜，都能師生同樂，留下美好的回憶。精打細算的學生族想要省更多?沒問題，台北凱撒體恤學子推出2018年限定的早鳥優惠、揪團優惠、滿額禮等好禮，與您一同感謝師恩，打造難忘謝師派對饗宴！

集結世界各國豐盛美食的 Checkers自助餐廳，今年首推揪團優惠滿15位同學即加贈3位，立即下殺83折，搭配4/30前付訂再享早鳥優惠，平日午餐每位只要650元起，即可享受道地異國美食；位於飯店3~4樓的宴會廳也開放包場辦理謝師派對，選擇西式自助餐(平日680起)，揪團滿40位，每10位加贈1位，選擇880以上餐價再依人數贈送啤酒，選擇中式桌菜盛宴(平日每人999元起/每桌10人)，揪團滿5桌再送一桌，4/30前付免10%服務費享訂再贈送卡拉OK歡唱與無酒精雞尾酒1缸；王朝中餐廳主廚私房手路菜【家宴】桌菜每桌12,000+10%起，即可品嚐色香味俱全的豪華饗宴。早鳥優惠獎不完，於4/30前預訂並完成訂金支付除享免10%服務費之優惠外，加碼單筆消費滿5萬元再送餐飲抵用券5千元！

交通便利的台北凱撒大飯店推出一系列貼心又省荷包的謝師宴專案，讓精打細算的學生們可以有更多元的選擇，打造不一樣的謝師盛宴! 早鳥優惠加上揪團優惠與滿額禮，整體金額換算下來，台北凱撒今年謝師宴專案優惠折扣比往年更殺，畢業季謝師恩想要精省荷包，腳步要加快！