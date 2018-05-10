軍人年改初審通過　關鍵條文送朝野協商

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法院今(10）日初審通過軍人年改相關草案，在立法院外抗議的「八百壯士」隨後宣布結束抗議。

立法院外交及國防委員會，今天初審通過攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，由於朝野立委針對退休俸起支俸率、18%優存調降、退撫基金提撥費率等多項關鍵條文，尚無共識，將送院會協商。

立法院外交及國防委員會昨(9)日及今(10)日逐條審查軍改草案，在審查過程中，朝野立委發生數波衝突，甚至短暫爆發肢體推擠衝突，造成議事人員受傷。此外國民黨立委也針對草案的條文，輪番上台發言，拖延時間，使得審查進度牛步。



朝野立委歷經約22小時，終於在今天下午4時20分左右，完成軍改草案的初審。



今(10)日退伍軍人團體「八百壯士」仍有約百人聚集在立法院外，關心審查法案的進度。

下午約4時30分左右傳來立法院初審通過的訊息後，「八百壯士」指揮官吳其樑，在宣傳車上宣布抗議隊伍解散 ，結束長達444天的抗爭。後續將討論「八百壯士」如何轉型等議題。

​​立法院外交及國防委員會10日初審通過「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，會後退輔會主委邱國正（前左）、國防部長嚴德發（後）接受媒體訪問。中央社