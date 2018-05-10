「499吃到飽」5大電信一起來　人潮洶湧抽號機也罷工

中華電信推出限時499方案，4G無限上網，實體門市湧進大批等待申辦人潮，10日到了門市結束營業的時間，還有數百名民眾尚未申辦完成。中央社

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今年底3G服務即將退場，趁著母親節檔期，電信業者齊推優惠。

《聯合》報導，中華電信率先推出月付499元4G上網吃到飽的限時方案，遠傳、台灣大哥大、亞太電信也跟進。台灣之星原本即有「家族省」、「4G自由配」等方案，4G吃到飽最低月付288元起，讓低價4G吃到飽成為新全民運動。

不過各家合約內容皆有不同，申辦時記得看仔細，如果舊合約未到期，必須負擔違約金。

《經濟日報》報導，昨(9)日是499元方案限時七天方案的首日，上午人數還可控制，從下午開始甚至是下班後，湧入人潮，甚至有門市拉下一半鐵門，因為光門市內的用戶申辦數量，就得處理到半夜。甚至有門市營業到凌晨2時。

今(10)日一早中華電信營運處還沒開門，門外就有排隊人潮，上午8時一開門，號碼牌馬上抽到100號，晚5分鐘就得等100多號。全台2千多家門市全面擠爆，數千門市人員忙到連上廁所時間都沒有。

《自由》報導，彰化市和平路上的中華電信彰化營業處，今(10)日營業廳大門一開，馬上就有人潮湧入，從抽號機抽取號碼牌。不料，號碼牌一張一張被抽出，幾乎沒間斷，連機器也受不了，導致當機故障。工作人員見狀，趕緊改由人工發放號碼牌。

由於人潮實在太多，從領號碼牌到等候叫號，再用現金繳納提前解約的違約金，最後重新申辦優惠資費，整個流程起碼要1、2個鐘頭。辛苦歸辛苦，但在申辦完成瞬間，想到全家今後每月省下1000到2000元上網費，就覺得一切都值得了！

門市人員也相當辛苦，根據《經濟日報》報導，他們得清楚告知消費者資費方案內容，查詢用戶合約狀況及解約金額，分析解約重辦499元方案是否划算。

由於大部分電信商499元資費可申辦到下周二（15日），且此次是全民適用，老客戶續約、老客戶解約申辦、攜碼用戶或新申辦用戶都可適用，更吸引月費千元以上的用戶，積極解約重辦。

中華電信推出限時499吃到飽方案，吸引民眾前往門市申辦，10日當天有門市抽號碼牌機故障，只能發手寫號碼牌。中央社