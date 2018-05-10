新北校園藝術情境　打造中平異國祕境

新北市教育局推動校園藝術情境【spotlight·藝境】，打造中平國中「異國祕境‧藝啟幸福」校園新地景，作為多功能活動及教學空間，今(10)日正式啓用。

中平國中以學校舊有圍牆與大樓間的閒置空地，融入現場原有植栽，擘建出咖啡廳、沙龍、馬車、書店等3D繪畫街景，打造具有異國風情的校園藝術地景，彷彿重返法國19世紀年代。除了作為藝術展演場地外，並連結美術、表演藝術、歷史等領域課程，推動國際教育及藝術教育，讓孩子在校園裡就可以穿越時空，感受法國藝術氛圍。

今日學生除了演奏法國香頌之外，也扮演法國19世紀的文人、樂手及雅士。帶領現場來賓造訪法國沙龍，與雅士們暢談藝術畫作，聆賞街頭樂手演奏印象樂派的作品，並乘坐馬車感受幸福氛圍。路途中遇見朗誦劇作的文人，一同研究文學之美。最後，大家齊聚歡跳熱情的康康舞曲，為這趟穿越時空的旅行留下美麗的印記。

照片由新北市政府提供

中平國中學生7年級劉暐彥同學說：「讀書時有時候會覺得壓力很大，這時候就會到中平祕境走走，走到樹下欣賞繪畫街景，一瞬間彷彿壓力全消！」學校老師曾信璋認為，這樣的廊緣藝術空間能更接近自然、自在放鬆，空間中異國風情及學生藝術作品的展示，讓中平校園中充滿人文的溫度，也給孩子更多成就感。

教育局林奕華局長表示，藝術情境能觸發孩子對於美感的想像，有美感才能感受人生的樂趣，有想像力才能產生創造力。新北市校園藝術情境營造【spotlight·藝境】計畫自105年推動迄今已打造34所學校藝術情境，藝術情境結合領域課程進行教學對於提升學生藝術涵養有潛移默化的功用，未來將持續改造學校教學情境，提供學生更多學習表現與展演舞臺，使美感教育從校園出發，讓校園處處有藝術、學生處處有舞台。

照片由新北市政府提供