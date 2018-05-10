中華電信107年4月份營業收入173.1億元每股盈餘0.42元

中華電信公司今（10日）公布自結營收概況。4月份合併自結營業收入為173.1億元，營業成本及費用為132.3億元，營業淨利為40.8億元，稅前淨利為41.2億元，歸屬於母公司業主之淨利為32.5億元，每股盈餘為0.42元。與第二季財測相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率符合預期。

因應107年1月1日起適用IFRS15公報，本公司選擇採用修正式追溯，並依公報規定揭露因適用本準則而於本期財務報表之影響數，使4月份合併營業收入減少4.0億元，營業成本及費用增加0.7億元，營業淨利減少4.7億元，稅前淨利減少4.7億元，歸屬母公司業主之淨利減少3.8億元。

以適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎比較，4月份合併自結營業收入為177.1億元，與去年同期相較，減少4.5%；營業成本及費用為131.6億元，減少6.1%；營業淨利為45.5億元，與去年同期持平；稅前淨利為45.9億元，減少1.0%；歸屬於母公司業主之淨利為36.3億元，減少4.4%；每股盈餘為0.47元。

以適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎比較，4月份整體行動通訊營收較去年同期減少，主要因行動語音營收持續下滑與銷貨收入微幅下降，抵銷行動加值營收因4G與行動上網客戶持續增加所帶動的成長，整體行動服務營收較去年同期衰退。

以適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎比較，網際網路營收與去年同期相較微幅增加。寬頻接取營收持平，MOD營收則持續成長。市內網路營收持續下滑。資通訊專案營收與去年同期持平。

以適用IFRS 15前有效之國際會計準則之基礎比較，4月份合併營業成本及費用較去年同期減少，主要因商品成本與網路互連費用減少。

截至4月底止，光世代寬頻用戶數為356.7萬戶，60Mbps以上的客戶數190.9萬戶，其中，100Mbps以上客戶亦達133.1萬戶。MOD客戶數達172.7萬戶。行動上網客戶持續成長，達861.1萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達60.1%。