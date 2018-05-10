「高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」今舉行簽約典禮

高雄市政府、國有財產署與富邦人壽今(10)日舉行「高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」簽約典禮，高雄市代理市長許立明、國產署署長曾國基與富邦人壽副董事長林福星代表三方簽約。本案係高雄市政府財政局於3月7日進行開標，由富邦人壽以權利金總價78億780萬元成功得標，取得70年地上權開發經營權，此案亦為富邦人壽首次投入高雄市的政府地上權開發案，以實際投資行動參與高雄市政建設，促進南北區域平衡，為高雄創造更多就業機會。

林福星指出，富邦人壽持續看好精華地段不動產投資，自2008年以來，已投入多件台北市政府公有土地地上權開發案，包括信義計畫區A10、成功高中旁國有土地、台北市長春段土地，及信義計畫區A25土地等。此次首度進軍高雄取得「捷運凹子底站地上權案」開發權利，土地面積不但逾萬坪，開發量體規模龐大，也是北高雄高速發展的核心精華地段，未來希望能藉此帶動區域經濟發展，提供多元化的就業機會，並與周邊商圈共生共榮，同時也有利於富邦人壽獲取長期穩定租金收益。未來開發完成後，富邦人壽也預計把部份後勤工作人力移往高雄，在南部地區投入更多資源，為高雄創造更多就業機會。

「捷運凹子底站地上權案」基地坐落於高雄市博愛二路及大順一路口，基地緊臨捷運紅線凹子底站出口，處北高雄最精華之農16重劃區，土地面積約11,636.02坪，區域內商業辦公、住宅大樓林立，兼具交通便利、生活機能佳及公共設施完備等多項商業發展優勢。

富邦人壽表示，此案為北高雄難得一見形狀方整之大面積商業土地，也是近期難得之優質不動產投資標的，預計興建商場、辦公等複合式商業大樓出租，預估全案投資報酬率近5%，可帶動周邊商圈發展；明年又有環狀輕軌行經大順一路，具備雙捷運（捷運紅線及環狀輕軌）交會之交通優勢，可望吸引大量上下班通勤與觀光購物人潮，帶來龐大消費商機。未來，富邦人壽將持續透過各項投資行動響應市政建設，期望共創雙贏！