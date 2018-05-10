母親節限定！台北富邦銀行「尋找〝舞媚〞媽咪！活力舞一舞」

為了向偉大的媽咪們致意，台北富邦銀行特別舉辦母親節限定活動！5/11當天，女性客戶至北富銀全台127家分行洽辦業務，就送康乃馨一朵；5/15全台20家限定分行，將舉辦「尋找舞媚媽咪！活力舞一舞」活動，只要您是5月生日或名字有「媚」、「May」的北富銀媽咪客戶，歡迎報名參加，舞出健康再享精美好禮！

北富銀表示，隨著社會型態轉變，許多女性工作、家庭兩頭燒，職業婦女除了要持家，還得出外拚家庭經濟。由北富銀理財會員男女性別比例來觀察，女性比例有逐年上升的趨勢，目前北富銀的理財會員女性比例已經接近60%。北富銀也觀察到，母親在孩子的理財教育上也占了舉足輕重的角色，分行常常可見媽咪客戶帶著孩子到分行為孩子進行投資理財，或是每年暑假的「小富翁理財營」也總是見到大批媽咪陪著孩子來參加，媽咪們在家庭投資理財上所扮演的角色愈來愈吃重。

為了感謝女性客戶的支持並慰勞媽咪們的辛勞，北富銀特別整合跨領域資源，結合在地區域特色，於今年母親節舉辦期間限定雙重回饋活動：

第一重「感謝媽咪送康乃馨」活動：5/11當天，女性客戶至北富銀全台127家分行洽辦業務，皆可獲得康乃馨一朵(數量有限，送完為止)。

第二重「尋找〝舞媚〞媽咪！活力舞一舞」活動：5/15當天，北富銀精選全台20家限定分行，安排專人指導媽咪一起「舞」出活力；並結合在地資源與特色，由達人分享媽咪們最愛的健康、養生等主題，讓媽咪們身心靈一起回春！只要您是北富銀的媽咪客戶，且您是5月(舞)生日或名字有「媚」、「May」，就可向20家主辦分行電話預約報名(20家主辦分行詳見參考資料)，或致電客服專線02-8751-6665洽詢，參加者皆可獲贈精美好禮，名額有限，額滿為止，歡迎北富銀的媽咪客戶踴躍參加。

北富銀各分行致力於提供在地化金融服務，分行除了依在地特色及當地社區居民或企業的需求，提供量身訂做的金融服務外，也會不定期舉辦投資理財講座、各類生活品味主題分享會，透過多元互動管道，深耕在地客戶關係。未來將會與在地機構做更深入的合作，整合更多在地資源，打造特色區域中心。

此外，歡慶母親節，北富銀亦為卡友推出母親節專屬刷卡回饋。除了全台指定百貨刷卡優惠活動，消費滿5,000元就送100元禮券，刷愈多、回饋愈多，刷卡分期再享分期加碼禮，單筆分期滿10,000元再送100元禮券！6/30前於指定實體門市消費，包括部分百貨、量販賣場、藥妝、家居等通路(限有刷卡簽單之通路，部分商店除外)，分6期(含)以上並完成登錄，還有機會獲得限量精選好禮，讓卡友寵愛媽咪，再享好康！