新住民獲教育部終身學習楷模   願深耕台灣

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）教育部4月27日於台大校友會館舉辦全國性終身學習楷模選拔暨表揚活動，今年共選出27位終身學習楷模，高雄市教育局5位被推薦者全數獲選，包括70歲的賴美珍、74歲的曾蔡壽美、謝和芸、及2位來自越南及馬來西亞的新住民。

來自越南的陳琳鳳已經18年，由於她是越南華僑，也上過華語學校，說得一口流利的中文，平日擔任越語教學、多元文化講師及通譯，深入校園助新二代子女認同母親的文化。她利用晚間時間自修，取得台灣國中、高中同等學歷後，也進一步在空中大學主修英文系，並考取中餐丙級證照。

8年前她創立「高雄市新住民文創藝能協會」，推廣新住民語言及傳統越南文創，希望幫助更多新住民融入社會，他鄉變故鄉。

陳愛玲在馬來西亞原本是執業律師，機緣之下認識赴馬工作的臺籍丈夫，而遠嫁來台，由於台灣法制與馬來西亞不同，陳愛玲無法執業，只能在家接案翻譯。爾後在朋友介紹下參加烹飪班，透過飲食與高雄當地民眾進行深刻文化交流，並開設香料班授課。

高雄市教育局長范巽綠表示，教育局持續推動活到老學到老的正向觀念，多年來開辦多項進修課程，並推動社區大學及樂齡中心，嘉勉獲選者成為高雄市推動終身學習的典範，帶動地方終身學習風氣。

獲獎的高雄5位終身學習楷模（翻攝自高雄市新住民文創藝能協會 臉書粉絲專頁）

新住民陳琳鳳（翻攝自 高雄市新住民文創藝能協會 臉書粉絲專頁）