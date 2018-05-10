國家人權博物館下週揭牌　將成人權教育重要場域

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）籌備六年的「國家人權博物館」，將於5月17、18日分別於綠島與景美人權園區揭牌，館長陳俊宏週三（9）表示，人權館是亞洲第一座保存威權統治時期歷史與空間的博物館，將成為臺灣人權教育的重要場域。

根據《中央社》報導，人權館周三於臺東舉行記者會，邀請政治受難者張則周與陳欽生等人參與，陳俊宏致詞時表示，人權館白色恐怖綠島紀念園區是人民記憶的監獄島，景美人權文化園區則是軍事審判的場域，「兩園區腹地蘊含豐富的白色恐怖生命故事，本身就是活歷史的集合體。」

陳俊宏進一步指出，兩座人權館園區不僅是保留臺灣歷史傷痕的場所，更象徵社會對於白色恐怖歷史的認識及人權基本價值，已達到一定的共識。

《中國時報》則報導，陳俊宏提及，人權館是亞洲第一座保存威權統治時期歷史與空間的博物館，將成為臺灣人權教育的重要場域，並且「未來將結合12年國教課綱，推動人權教育。」

根據人權館，5月17日上午綠島紀念園區會正式揭牌，而綠島人權藝術季則緊接著在下午展開，5月18日是國際博物館日，則為景美人權文化園區掛牌。

5月17日當日，人權館將邀請當年政治受難者及其家屬一同重返綠島，見證過去壓迫人權的場域轉型為人權教育場域的歷史性的一刻。而5月18日景美人權文化園區掛牌的同時，也將同步為國際人權影展及一系列人權講座活動揭開序幕。