柯文哲道歉風波　蔡總統：以北市願景考量

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台北市長柯文哲在昨(9）日傍晚播出的電台專訪中，對於「兩岸一家親」論述講太快、造成一些人不悅感到抱歉，卻引起軒然大波。他今(10）日表示，說抱歉是情感撫慰，他也感嘆台灣社會被藍綠綁架。

中央社報導，柯文哲專訪內容昨傍晚5時播出後，不僅綠營不買單，國民黨籍台北市長參選人丁守中，也批其為「政治水母」。柯文哲臉書粉絲專頁，更有許多網友留言，不認同柯文哲。

外界認為柯文哲道歉是向民進黨爭取合作。中央社引述總統蔡英文今(10）日表示，不需過度放大解讀，應思考台北市的願景為何？市民的期待是什麼？



民進黨在台北市長選舉是否禮讓柯文哲，各界關注。柯文哲昨(9）日接受綠色和平電台「有影上大聲」專訪時表示，在雙城論壇說的「兩岸一家親」、「床頭吵床尾和」言論是講太快，當時是希望「可以過關」就好，讓大家聽了不悅，他對此道歉。

外界解讀柯文哲是向民進黨釋出善意，盼能藉此弭平基層怒火，爭取合作。



蔡總統今(10)日到新竹生物醫學園區訪視，接受媒體聯訪時說，有關台北市長選舉布局，民進黨全黨都加入討論，決策過程中會發生一些事，但每件事都不需過度放大解讀，應回到事情的本質思考。



蔡總統說，台北市是台灣首都，應該想的是台北市的願景、市民的期待為何；另外，中央政策有很多需要地方政府一起做，因此會考慮有利於中央執政的布局，同時也不忘初衷，回到事件的本質，思考台灣未來要做哪些事。

台北市長柯文哲（前左）10日上午出席107年母親節活動、暨定點臨托政策開跑活動。中央社