診斷癌症免挨刀切片 血液檢測檢出率過9成

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）精準醫療即將成為癌症治療的新主流！日後診斷癌症不再需要挨刀做病理切片，只需10-20cc血液，癌症檢出率達九成以上，14個工作天快速提供給臨床醫師，兼顧早期診斷、療法選擇、預後判斷、復發監測，協助患者找到最好的治療方案。

有別於傳統組織切片診斷腫瘤，需要透過穿刺或手術切片等侵入性方式取得組織做檢驗，採侵入性，有採檢次數、數量或器官組織的限制；而血液檢測（液態切片）則是透過抽血分析腫瘤DNA，非侵入性、快速安全且準確度高，減少重覆採樣之不適，且適用於所有的癌症患者，協助醫師對人下藥、更可協助醫師即時監控、即早發現癌症突變、復發等狀況。

今（10）日慧智基因宣布，非侵入性癌症基因檢測《慧智癌標靶+》《慧智癌監控+》《慧智癌追蹤》正式在台灣上市，採用先進的illumina全基因體NGS平台，並運用國際大廠羅氏液態切片（Liquid Biopsy）的檢測專利新技術。

此外，由於乳癌長年居國人婦女癌症發生率之首位，為了用行動支持乳癌治療，慧智基因特別贊助20名額共40次的檢測計畫提供給乳癌防治基金會，希望能協助乳癌婦女進行此項重要篩檢，以得到最適當的治療、提高存活率。