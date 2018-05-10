台韓經濟聯席會議登場  生技美妝、觀光文化新創交流

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）國經協會與韓國企業聯合會（The Federation of Korean Industries, FKI簡稱全經聯）10日在台北舉行「第43屆台韓經濟聯席會議」，文化部楊子葆次長、駐韓國代表處石定代表，駐台北韓國代表部楊昌洙代表，及韓國企業聯合會權副會長泰信應邀致詞，雙方出席代表共100餘人。

中華民國對外貿易發展協會副董事長莊碩漢表示，韓國目前推動的「新南方政策」與台灣的「新南向政策」相似，都是希望擺脫對中國單一市場的依賴，台韓政府應討論共生共容的戰略，減少競爭，以及資源重置與浪費，並藉此增加兩國開發東南亞與南亞的合作機會。

就新創產業發展，莊碩漢提到「亞洲矽谷計劃」即是希望台灣能成為亞太青年創新與創業發展基地，協助中小企業或新創企業成功；觀光與文化產業，兩者相輔相成，以觀光推廣在地文化，把文化創意融入觀光中，以提供更真實、更貼近當地文化的體驗，進而將文化觀光與創意產業、創意城市相連結。

文化部楊子葆次長於致詞時表示，台灣需要更高明的文化國際經紀，而「韓國內容振興院」（Korea Creative Content Agency）是學習的榜樣。台灣「文化內容策進院設置條例」草案已在3月8日於行政院內閣會議通過，現在正在國會審議，希望能儘快完成立法。將來，台灣「文化內容策進院」可以作為「韓國內容振興院」的合作窗口。

韓團此次訪台除希望進一步瞭解我國亞洲矽谷計劃進展，也對我國新南向政策與新創企業有高度興趣，因此，訪台期間國經協會特安排拜會行政院經貿談判辦公室及Gogoro公司。

台韓2017年貿易總額達316億美元，較前一年成長15.3%，韓國為台灣第五大貿易夥伴。自2003年兩國互免簽證，2005年恢復直航後，目前每週韓國與台灣之間有333次的班機，去年南韓旅客來台成長19.3%，突破百萬人次大關，成為台灣第四大客源市場，顯示兩國互動密切。今年4月27日南北韓高峰會，達成全球矚目的和平協議，預計未來將吸引更多投資人前往投資。