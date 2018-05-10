想在中國經商？　外媒列舉五項你必須做的妥協

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 外電報導）近日傳出中國要求全球數十家航空公司，要求其官網上不得將臺灣、香港等地列為國家，美國白宮對此發出聲明強烈譴責，而中國外交部也不甘示弱地回應，外資若想在中國經商，就應「遵守中國法律」，不得傷害中國人民的感情。

對於近年來一連串強國蠻橫霸道、讓自由世界人民倍感傻眼的行為，外媒美國有線電視新聞網旗下的財經頻道（CNNMoney）昨（10）日刊載一篇報導，列舉外商在中國經商必須做出的五項「妥協」（compromises），以免強國人玻璃心碎滿地，包含意識形態箝制、內容審查、資訊揭露等。

1. 提起臺灣、香港、澳門時要特別注意

中國認為臺灣是其領土的一部分，因此無法接受任何人指涉臺灣為國家，而相較於中華人民共和國政府從未統治過臺灣，香港及澳門隸屬中國特別行政區，因此中國更是不允許外國企業將港澳兩地歸類為國家。

報導指出，近年來，在中國政府及護國網民齊心協力下，已有多家外商公司與集團被點名、圍剿，甚至處罰，最新一例即是上月底，中國民航局致函全球36家航空公司，要求其移除網站及文宣中將臺、港、澳列為國家的內容。

此舉引發美國政府不滿，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）於上週六（5）發布一封措辭嚴厲的聲明，批評中國的干涉是「歐威爾式的謬論」（Orwellian nonsense），也是中國共產黨企圖想將其政治立場強加於美國人民及私人公司的現象。

強國則是繼續展現「強國風範」，中國外交部發言人耿爽在6日的聲明中回應，北京秉持「一個中國」的原則處理與外國的事務，「在華經營的外國企業應當尊重中國的主權和領土完整，遵守中國法律，尊重中國人民民族情感。」

2. 資料要存在中國

報導指出，中國在2017年6月時正式施行一項法律，增加跨境資料傳輸的限制，並規定重要資料必須要存在中國境內。北京當局聲稱這些措施是要加強資安防護，但與論仍批評中國企圖更近一步監視及控制網路內容。

不少國際大廠都相繼作出讓步，包括蘋果（Apple）及亞馬遜（Amazon）。

3. 在中國開業或設廠需找中國人合資

特定產業的外國企業若想在中國開業或設廠，就必須要找中國企業合作，且中資將握有大部分的股權。

報導提及，汽車製造商美國通用（GM）、德國福斯（Volkswagen）、日本豐田（Toyota）皆因此與中資合作，也藉以避掉中國開徵的龐大汽車進口稅。另外，高科技產業像是高通（Qualcomm）與英特爾（Intel）也是與當地企業合資在中國設立分公司。

4. 提到達賴喇嘛時要特別小心

雖然達賴喇嘛在國際上備受敬重，但對中國政府來說，他是西藏「分裂主義」的首腦，因此，就如同臺港澳的國籍問題一樣，外商在其公開發佈的資料上若有正面提到達賴喇嘛，就很可能會迎來中國的抗議。

報導便舉出德國賓士（Mercedes-Benz ）在今年2月就因為其Instagram（照片分享應用程式）帳號上引用了達賴喇嘛的名言，而作出道歉。

5. 內容審查

網路或以提供網路服務為主的公司必須要遵守中國政府的內容審查政策，即使是外商也不例外。

報導指出，以蘋果公司（Apple Inc.）為例，2017年蘋果將紐約時報（New York Times）的應用程式自中國蘋果公司的應用程式商店中移除，原因是蘋果公司被有關單位告知紐時的應用程式「違反當地法規。」

此外，中國蘋果公司去年為配合中國網路監管部門的擴大審查，也將應用程式商店上數百款VPN（虛擬私人網路）應用程式下架，VPN過去是中國網友為突破官方防火長城的審查，得以連線到海外網站的「翻牆」手段，原因是VPN的營運方違反了中國的網路安全法。