國際考古團隊在菲挖出70萬年前犀牛　疑有人類足跡存在

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）國際研究團隊本(5)月9日在《自然》（Nature）學術期刊，發表一份新研究報告，在出土的犀牛化石上出現切割痕跡，還有石器散落一旁，這項發現顯示距今70萬年前的菲律賓，疑有人類的存在。

據《南方電訊報》（La Depêche du Midi）報導，2014年一個國際考古團隊在菲律賓呂宋島北部Kalinga村落的古考基地，展開一系列的挖掘工作，計有400個出土化石還有約60支石器放在化石旁邊。考古團隊也在此處挖到鹿、烏龜、蜥蜴等動物骨骸。

法國國立自然史博館（Musée National d'Histoire Naturelle）的古人類學家，Thomas Ingicco向《法新社》（AFP）表示，我們非常幸運可以找到這麼完整的犀牛化石。

綜合媒體報導，經過檢查，這隻出土的犀牛是絕跡10萬年的Rhinoceros philippinensis犀牛物種。

實驗室揭露「牠身上有遭到工具切割的痕跡」，一名研究員說道。身為作者之一的他接著補充，我們在許多骨頭上發現疑似工具劃過的痕跡，推斷應是切肉時所留下的，還有食用骨髓時用工具敲碎骨頭而留下。

因此，透過各種儀器推估這隻動物化石的年歲，估計已逾70萬年。這項發現也是至今在犀牛出土位置(附近)幾公里處，找到約6.7萬年的人類足跡。

研究人員接著說，目前無法斷定這隻動物是在死後還是遭到殺害之後，才被當時的人類所分食的。因為欠缺有關跡證，無法得知是否為當時生活於亞洲的尼安德塔人（Homo erectus）所為還是其他人屬，至今是個謎。

令科學家不解的事，這些人類是如何到達一個四面環海的菲律賓島？因為有別於其他草食性動物如犀牛，人類無法長泳渡海。因此推測是另一個人屬，也就是在現代智人（Homo sapiens）之前，透過某一種航海工具到達這座島嶼。研究人員說，又或許是在和另一段土地尚有連結時，被海嘯或其他罕見因素意外分開的。