香港「超人」富豪李嘉誠正式交棒　談美中貿易戰「不能說沒影響」

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）現年90歲、被譽為「李超人」的香港富豪、長和集團董事局主席李嘉誠，今(10）日最後一次以主席身分出席公司股東大會，今後集團將交棒給長子李澤鉅。

長和集團今舉行股東大會，這是李嘉誠最後一次以主席身分出席，之後他會轉任集團資深顧問。中央社引述李嘉誠在大會上說，對即將接任集團主席的李澤鉅很有信心。



李嘉誠已帶領集團發展46年，他今早在深水灣的寓所做運動，其後透過電話與守候在大宅外的記者通話，表示最後一天上班很「開心」。他又重提，自己已經做了很多年，12歲就開始工作。



李嘉誠出席股東會時，獲在場股東鼓掌歡迎。有股東在大會上問李嘉誠，出色企業家最重要的是什麼，他說，是忠誠盡力，為股東爭取正當業績、正當收入，把股東利益放在第一位。

《自由》報導，今天現場擠進上百名小股東，想一睹李嘉誠風采。由於長和集團旗下事業遍佈全球，因此小股東也很關心，美中貿易摩擦是否會衝擊集團營運。李嘉誠回應說，不能說沒有影響，但相信集團會有方法解決。

即將接下李嘉誠位子的副主席李澤鉅則補充，目前還沒有感覺到在外國的併購遇到阻礙，但也坦言，若貿易戰波及全球經濟，長和集團這樣的大企業，很難不受影響。

香港媒體報導，李嘉誠會後更與全體股東，在會場內拍攝大合照，場面莊觀。李嘉誠於今年3月中宣布退休，日後他將出任公司資深顧問，就重大事項提供意見。