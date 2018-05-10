會見海軍儀隊蘇祈麟　蔡英文讚穿軍服「讓世界看見臺灣」

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）代表臺灣赴美國參加「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship）並奪得佳績的海軍儀隊上兵蘇祈麟，今日會見總統蔡英文，蔡總統致詞時，更稱讚蘇祈麟穿著國軍軍服走上世界舞臺，「讓世界看到臺灣」。

蘇祈麟今日在海軍儀隊及親友小孩的陪同下至總統府，接受媒體採訪時，蘇祈麟對於榮獲第四名及獲頒大賽創辦人獎（Constantine H. Wilson）覺得「很不可思議」，並表示沒有想到比賽的效應會這麼大，也因此起初「很怕自己會做不好。」

不過，蘇祈麟原先對於自己的期待顯然更高，他表示本來覺得自己的技能應該會是第一名，不過去比賽時才發現「世界真的很大」，也表示國外的儀隊除了適應槍的能力及學習的態度很好，「也都比我更有種」。

蘇祈麟的妻子柯鋅緹則是表示，比賽期間有感受到丈夫的壓力及情緒，由於丈夫的表演很危險，也因此都不讓她參與練習，「我只能每天陪他去看醫生，幫他換藥。」

稍早蔡總統致詞時，則表示蘇祈麟經過10年努力後終於達成夢想，「穿著國軍軍服走上世界舞臺，讓世界看到臺灣，也讓臺灣看到海軍儀隊的實力。」

蔡總統表示，蘇祈麟的故事不僅非常勵志，也彰顯她對國軍的期許，「除了可以保家衛國之外，也應該是年輕人可以實現理想的地方。」

蔡總統進一步指出，蘇祈麟為練習吃了很多苦，也遇到很多困難跟挑戰，不過他一直堅定走下去，「我要肯定國防部跟海軍對儀隊同仁全力支持，最終成就今天榮耀。我們堅強團隊、精實訓練，就是國軍一對本色。」

最後，由於聽說蘇祈麟喜歡民謠歌曲，也常和妻子一同彈唱，蔡總統也因此贈送一把吉他予蘇祈麟。

國家安全會議秘書長李大維及前國防部長馮世寬也出席此次活動。

（照片來源：臺灣英文新聞）