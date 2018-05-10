亞洲最佳休閒旅遊目的地　北市獲首獎•桃機也上榜

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）由著名商務旅遊雜誌《環旅世界》（Global Traveler）主辦的2018年「休閒生活方式獎」（Leisure Lifestyle Awards），台北市首次榮獲「亞洲最佳休閒旅遊目的地」大獎。

根據《環旅世界》官網公布的名單，桃園機場在最佳過境(轉機)機場(BEST AIRPORT FOR LAYOVERS)項目中，也榜上有名，排名第5。

中央社引述駐洛杉磯台北經濟文化辦事處觀光組發布的新聞稿指出，主辦單位預計10日晚間，在比佛利山莊（Beverly Hills）的索菲特飯店（Sofitel），舉行頒獎典禮。



台北市首次榮獲「亞洲最佳休閒旅遊目的地」(BEST LEISURE DESTINATION IN ASIA)大獎。主辦單位指出，得獎名單是由《環旅世界》（Global Traveler）的理事會及資深員工評選，公信力十足。



美國旅客前往亞洲旅遊的市場正蓬勃發展，根據美國「國家旅遊辦公室」最新調查報告，2016年美國公民前往亞洲旅遊的人次，較2015年成長9%。



其中赴台灣旅客達52.2萬人次、與南韓並列第7，略少於香港的54.8萬人次，和泰國的56.1萬人次。



交通部觀光局駐洛杉磯主任施照輝說，經營長程線旅遊市場，面臨許多挑戰，尤其台灣在工業科技發展的意象鮮明，為了宣傳美國民眾將台灣納入旅遊目的地，觀光局用盡心思與創意，希望將台灣的美好介紹給國際旅客。



施照輝說，台北市是國際旅客到台灣的首站，擁有豐沛的文化、美食、科技、交通與自然生態等觀光資源，可在一日內上山下海，24小時從早玩到晚，處處充滿新鮮的感動。



新聞稿指出，觀光局今夏推出全新的「寶島仲夏節」系列活動，主打運動、美食與海洋輕旅行，以台南芒果冰、嘉義愛玉冰和澎湖仙人掌冰為亮點美味。



施照輝建議，有意赴台灣觀光的旅客，以台北為基地，搭配台灣鐵路東行前往宜蘭、花蓮、台東，觀賞不同於美國西岸的太平洋自然地景與人文風情。



另外，觀光客也可搭乘台灣高鐵西行南下進行深度探索，如前往嘉義，參觀全世界第一座北回歸線地標「太陽館」，參與手工愛玉冰自製體驗，創造一個屬於自己歡樂的旅遊印記。

上圖翻攝自觀光局官網