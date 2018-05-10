6金15銀54銅   台在巴黎發明展大放異彩

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）第117屆巴黎國際發明展（Concours Lepine 2018）8日舉行頒獎典禮，台灣參展團隊共有86件作品參展，斬獲6金15銀54銅，共75面獎牌。其中獲得教育部U-star獎助的「be*U圖像式溝通App」,能將語音文字轉譯為視覺圖片，提供使用者有效率多語言翻譯，順利摘金更獲頒特別獎。

根據報導，本次獲得金獎發明的包括徐捷中「be*U圖像式溝通App」、大愛感恩科技公司「燒燙傷壓力衣」、北瑞科技公司「具有奈米微結構的篩濾裝置及其系統」、亞洲大學「智能偵測口罩」、陳寶雲及王永銘的「金鑽瓷」、亞強企業「戶外大型廣告帆布升降系統」。

中央社報導，就讀實踐大學工業產品設計系3年級的徐捷中，因看到奶奶與外籍看護間的溝通障礙，啟發靈感，開發這款翻譯app。透過聲控叫出圖像方式，解決不同語言間的溝通問題，比起語言翻譯，圖像使溝通無障礙，目前提供中文、英文、日文等7種語言服務，獲頒法國外交部特別獎。

法國巴黎雷平發明展（ConcoursLepine）為全世界歷史最悠久的創意發明展，今年已是第117屆，台灣代表團每年都有不錯的成績，今年共有86件作品參展，共獲得75面獎牌。