憂遭中國經濟殖民！馬來西亞馬哈地承諾加強中資監管

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）馬來西亞前總理馬哈地（Mahathir Mohamad）所帶領的在野聯盟贏得大選，扳倒執政60年的「國民陣線。這次馬來西亞大選，親中與反中也成為選戰的議題之一，馬哈地就曾承諾，贏得大選後對中國投資加強監管。

綜合媒體報導，中國國家主席習近平上任後，馬來西亞和中國貿易達到顛峰，中國變成馬來西亞最大的貿易夥伴，雙邊貿易每年超過1000億美元。現任總理納吉布（Najib Razak）曾因為長期讓中資暢通無阻，遭到在野黨指控「親中賣馬」，其中馬哈地就批評納吉布的親中行為，擔憂馬國逐漸被中國「殖民」。

在4月接受彭博訪問時，馬哈地表示，順利當選後，將會對中國投資加強監管，因為很多人擔憂本國資產遭外國併吞，若中國企業只是單純來這裏設廠，僱用當地勞工，帶來技術就雙手歡迎。

馬哈地說，中國承諾承擔「東海岸鐵路計劃」的550億令吉（約4428億台幣），將以低息貸款成為馬國債主，但未來土地、發電廠就會售給債主，破壞馬國經濟，讓馬國受到海外勢力的干預，未來將被中國殖民。

馬哈地的擔憂不是東南亞國家第一人，此前澳大利亞到斯里蘭卡，國內都有聲浪要求減低對中國的依賴，拒被經濟殖民，損及國家主權。