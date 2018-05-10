台美國防產業論壇登場 盼台灣與世界結合

「台美國防產業論壇」今天登場，美台商會會長韓儒伯說，藉此次機會讓台灣供應鏈與世界市場結合；經濟部長沈榮津表示，希望透過國艦國造、國機國造，帶動產業技術升級。



「台美國防產業論壇」上午10時在高雄漢來大飯店登場，沈榮津、韓儒伯、台灣國防產業發展協會理事長韓碧祥、前國防部長楊念祖、前美國陸軍太平洋司令部司令威爾辛斯基（Francis J. Wiercinski），及洛克希德、雷神、立方等軍火公司代表與會。



韓儒伯致詞表示，相信在共同的努力下讓台灣、美國國防產業更上一層樓，並藉這次論壇討論未來方向，讓台灣供應鏈與世界市場結合；另外，台灣在資通、科技產業擁有很強的優勢，能在全球自動供應鏈上扮演很大的角色，期待未來能看到更多大型和小型的論壇研討會。



沈榮津說，透過這次活動，未來能讓台灣、美國有更多合作空間，政府已將國防產業列為五大創新產業計畫之一，希望透過國機國造、國艦國造提升國防自主能力，接連帶動民間航空、周邊機械材料、電子相關產業的技術升級。



他指出，希望藉由相關論壇促進台美合作交流，持續提升雙邊關係。台灣、美國在國防產業領域已有長期合作關係，相信來訪的美方業者，在前幾天的參訪行程中，對台灣航太、船艦、資安能量已有更深入了解。



沈榮津也表示，期望台灣、美國未來除了在國防產業合作外，也能將相關技術應用至民用市場，並預祝這次論壇圓滿順利。



威爾辛斯基接受媒體訪問強調，台灣、美國都致力於產業發展，並加深彼此了解，試圖成為更佳合作夥伴，他本身也會保持開放的態度，樂於與任何人合作。



台灣國防產業發展協會表示，台美國防產業論壇會議聚焦造船、資安、航太等3大國防議題。另外，此次主要為民間企業間交流，具有官方交流性質的「台美國防工業會議」預計10月在美國登場，屆時台美雙方將有官員與會。（編輯：陳永昌）