全球紅樹林銳減　不起眼但有助對抗暖化

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）分布於熱帶與亞熱帶地區的紅樹林，擁有豐富的生態區位（Ecological niche）與高利用價值，然而卻為了建造更多的養蝦池或是用於升火，而遭到砍伐，面積不斷縮減。

法國國家科學研究中心（Centre national de la recherche scientifique，簡稱CNRS）研究主任François Fromard 向《法新社》（AFP）表示，在還沒遭到人為破壞之前，全球紅樹林的面積約20萬平方公里，如今已銳減到大約14萬平方公里，這和大規模發展養蝦的因素有關，例如在印尼、馬來西亞或是菲律賓，造成「某些地區，近80%的紅樹林林地被更換成養蝦池。」

綜合外電報導，紅樹林是沿著海岸線生長的植物，如澳洲、印尼與菲律賓，一直到中南美洲巴西沿岸，經過印度、非洲馬達加斯加等國都可看到其蹤影。由於生長在河口潮間帶，除了需克服環境的苛刻條件，如海水鹽度、潮夕、海風等，這常綠灌木具備了適應環境而演化出的氣生根及胎生現象。

紅樹林至今仍令人陌生，更被誤認為是沒有任何經濟價值的植物，法國發展研究所地理學家Jacques IIltis指出，紅樹林是許多物種的孕育場所，也是作為避開獵食者攻擊的棲息地。例如孟加拉虎就會躲藏在裡面、南美洲的美洲紅䴉將其當作群聚之地、又或是當作些特有生物的避難所。

當然，紅樹林還有其他用途，例如用於防風消浪、促淤保灘、固岸護堤、淨化海水和空氣的功能，甚至可以用於「對抗極端氣候變化」以及暖化現象。但由於海平面的上升，仍然會對這沿岸植物有所影響。