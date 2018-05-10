馬來西亞60年來首次政黨輪替！92歲前總理擊敗國陣

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）馬來西亞9日舉行國會下議院暨州議會大選，其中由前總理馬哈地（Mahathir Mohamad）所帶領的在野聯盟贏得這場激烈大選，擊敗執政60年由馬來人主導的「國民陣線（National Front）」。

國民陣線長期執政，馬來人佔有政治主導地位，然而現任總理納吉布（Najib Razak）涉入多起重大貪污醜聞，加上施行備受爭議的「銷售稅」，重創國陣鐵票倉貧窮農人的生計，也因此失去農村的支持。

納吉布任內最大醜聞為涉入「一馬發展公司」（1MDB）挪用公款案，美司法部證實有高達45億美元在2009至2014年間遭高管不當挪用，其中有7億美元是進到納吉布自己的銀行戶頭。納吉布否認不法。

納吉布選前推動的選區制重劃，也引發不公平質疑，目的是為執政黨創造選舉優勢。

納吉布醜聞不斷，退休的前總理馬哈地捲土重來，聯合國內反對派所組成的「希望聯盟」，在周三大選擊敗民心盡失的國陣，國會拿下超過半數的112席。

根據美聯社，高齡92歲但目前身體看來很硬朗的馬哈地，也是全球年齡最大的國家領袖當選人。馬哈地在22年任總理期間，成功帶領馬來西亞走向現代化，深具感染力的他，任總理期間的鐵腕作風也是備受爭議。