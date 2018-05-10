李克強訪日　重申中日遵守臺灣問題共識

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）中國總理李克強週二（8）訪問日本，昨（9）日在與日本首相安倍晉三進行雙邊會談後，於聯合記者會中重申，中日兩國要遵守雙方四個政治文件的基本原則，其中包括有關歷史與臺灣問題所達成的共識。

李克強此次訪日，是中國總理八年來首度正式訪問日本，又正值《中日和平友好條約》締結40週年，外界認為種種跡象顯示，中日關係正逐步改善。

在週三的聯合記者會上，李克強先是坦承「不可否認，一段時間以來，中日關係走了彎路」，不過他表示，近來中日關係出現持續且穩定的改善，而他此行訪日就是要推動中日關係「重回正常軌道」，保持中日關係長期穩定發展，並且避免出現起伏。

李克強提及，中日雙方一致認為雙邊關係的改善及發展，符合兩國人民的利益，並且有利於亞洲和世界的和平穩定發展。

強調要「以史為鑑、面向未來」，李克強表示，雙方確認遵守中日四個政治文件的基本原則，遵守有關歷史、臺灣問題所達成的共識，並以實際行動展現中日互為合作夥伴，互不構成威脅。

李克強也在記者會中正式提出邀請，希望安倍首相能在未來適當的時機訪問中國。

安倍首相也對李克強的邀約表達感謝，並表示「我們要建立首長間頻繁往來的關係」。

安倍首相強調，雙方會將改善中日關係的這股潮流推向新的階段，並且「把競爭轉為協調」大力發展日中兩國關係。

安倍首相認為，中日雙方的合作將可使兩國共同面對地區及全球的種種問題，並且承擔更大的責任。

李克強此次訪問日本，也代表中國與日方簽訂及達成多項協議，包括設立防禦溝通機制，是一種避免雙方就領土爭議問題產生軍事衝突的熱線。此外，雙方還達成貨幣及投資等領域的協議。

而對於中日關係的改善是否影響到臺日關係，外交部長吳釗燮在週二（8）的媒體茶敘上回應媒體提問時則表示，從日本友人獲得的資訊顯示，日方與中國關係的改善，絕對不會影響臺日關係。

李克強將於11日結束訪日行程並返回中國。

中日四個政治文件包括《中日和平友好條約》、《中日聯合聲明》、《中日聯合宣言》，以及《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》。