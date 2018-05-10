單親新住民學理髮創業    闖出一片天

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）來自越南的陶玥菱，19年前嫁到台灣，原以為從此在異國展開新生，沒想到丈夫車禍受傷後打零工為生，不久後過世，留下陶玥菱與2個兒子。陶玥菱日兼3份工作，勉強糊口，為習得一技之長，到理髮店當學徒，靠著練習考取丙級男子理髮證照，終於開了夢寐以求的理髮店，繼續為夢想打拼。

根據報導，陶玥菱來自越南胡志明市，19年前嫁到台灣嘉義，丈夫意外被裁員，之後出車禍受傷只能打零工為生，家庭經濟捉襟見肘，陶玥雖想外出工作「當時語言不通，什麼都不懂，想出外找工作，但是沒有人願意用我。」

丈夫不久後便過世，留下陶玥菱獨自撫養2個兒子，她不得不兼3份工作，凌晨4點出門到早餐店工作，中午到自助餐店送便當洗碗，下午2點半再幫人收攤，日子過得緊湊而拮据。所幸婆婆與夫家大姐相當支持她到國小上中文課進修，經過3年的努力，取得國小學歷證明，與人溝通也沒有問題。

為了習得一技之長，陶玥菱在親戚的介紹下到理髮店當學徒，從最基礎學起，日夜苦練，並在婆婆鼓勵下考取丙級男子理髮證照，終於在嘉義市吳鳳北路與民族路開設男士理髮店，一圓夢想。

最讓她感到欣慰的是2個兒子貼心的表現，兒子的學業表現從來不讓母親擔心，大兒子月考還曾考過全校第一名。有兒子在身邊，陶玥菱覺得再辛苦也能咬牙撐過。母親節在即，陶玥菱最大的願望，就是2個兒子長大後能有一技之長，平安生活。