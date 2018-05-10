孕媽咪氣喘控制不當 將提高早產和胎兒生展遲緩風險

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）臨床觀察高達3成氣喘患者孕程中曾發生中重度氣喘，逾半數準媽媽更擔心藥物對胎兒有影響而恐懼用藥。為此台灣胸腔暨重症加護醫學會發布「2018台灣成人氣喘臨床照護指引」明列女性懷孕氣喘的治療方針。

臨床觀察高達3成氣喘患者孕程中曾發生中重度氣喘，逾半數準媽媽卻未聽從醫囑服藥治療；醫師提醒，若放任氣喘發作、不規律用藥，不但會增加生產時危險，更將導致胎兒缺氧性腦病…等風險。

懷孕時期，女性賀爾蒙使呼吸道黏膜充血、分泌物增加，及黏膜水腫，因而導致呼吸道阻力上升，呼吸困難，氣喘更易發作。且隨著妊娠週數增加，子宮逐漸變大，橫隔膜更往上向胸腔推擠最多達4公分，患者肺活量下降，氣喘問題也會更加明顯。

羅東博愛醫院邱國欽副院長指出，氣喘者孕期的治療與一般病患治療差異不大。很多氣喘孕婦多擔心氣喘藥物對胎兒造成不良影響，實際上，因為氣喘控制不良所造成產婦及胎兒的影響遠比規律用藥影響來的大。若氣喘控制不好，對產婦恐造成孕期高血壓，嚴重更可能誘發分娩。對胎兒，更可能增加早產、子宮內生長遲緩等發生風險。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、高雄長庚紀念醫院副院長林孟志教授指出，過去針對氣喘的治療指引皆以國際治療準則為指標，但指引多以翻譯國外指引為主，這次同步加入國內本土公衛資料並使用證據等級提供治療建議、並於今（10）日發表「2018台灣成人氣喘臨床照護指引」，使得治療方針更貼近國內臨床現況。新版指引更也標明孕婦氣喘安全用藥分期，並強烈建議孕婦應正確使用吸入性藥物來控制病情。