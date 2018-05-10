米其林推薦國賓粵菜廳 十四道粵菜港點美味上市

國賓粵菜廳甫剛榮獲「米其林推薦」，廳內業績正熱，國賓粵菜廳更製作「米其林推薦菜單」，將經典菜色獻給顧客，趁生意正旺，國賓大飯店行政總主廚林建龍更率領主廚團隊研發十四道料理，滿足嚐新味蕾。

「芋泥香酥鴨」在許多粵式餐廳是鎮店招牌，行政主廚林建龍原汁原味傳承繁複工序，推出「荔茸香酥雞」，荔茸一詞即為將芋頭蒸熟後壓成泥，這道菜相傳是康熙年間廣西桂林一帶會將當地盛產的芋頭進貢，因獲賞識而流傳至今。

本季行政總主廚林建龍特地將鴨肉換成雞肉，選用玫瑰油雞腿混入草蝦、五花肉、綠竹筍、日本花菇、洋地瓜，經過調味內餡，鋪上芋泥一同高溫烹炸，一入口共有四層口感「酥綿脆嫩」，第一層酥油酥脆、第二層芋泥綿密、第三層雞皮脆口、第四層玫瑰油雞內餡夠味滑嫩，恰到好處的烹調技法讓外層的酥脆口感包裹芋頭的細緻綿密，形成反差，增添整道菜色的豐富性及多層次口感，愈嚼愈香。

台灣人愛吃烤鴨，但酌量烤鴨分量需要三五好友一同品嘗，行政主廚林建龍考量到許多重達3.8公斤的廣式櫻桃鴨肥厚大隻，並非適合小家庭、親子客或兩人為主的客群，龍哥選用體型小、骨骼細且肉質十分細嫩鮮美的BB幼鴨，烹烤成「碳烤BB鴨」，兩人用餐恰恰好。

除了荔茸香酥雞與碳烤BB鴨外，行政主廚也推出多道經典菜色，「苦盡甘來」鹹香餡料是各式海味的精華結合，與脆口的苦瓜搭配更顯得相得益彰，上方的半熟鵪鶉蛋則有畫龍點睛之妙，戳破後蛋汁留下，與餡料巧妙融合，整體風味獨特美妙而甘香；「翡翠炸扇貝盒子」一咬開脆口的外殼，干貝的鮮美滋味從中迸發，豆泥的搭配則增添口感，是道奢華令人陶醉不已的開胃小菜。

「松露龍皇太子」入口時的松露濃香讓人一試難忘，干貝甜中帶鮮、龍蝦彈牙飽滿；「百花釀魚肚」廣肚即是最名貴的花膠，硬實而豐厚，行政主廚選用鱈魚肚，將其乾蒸15分鐘後，走水沖10分鐘再冷藏一夜，隔天取出汆燙後切成適當大小。再將花枝漿並將其摔打製出筋，捏成小球狀並釀在魚肚上，與爆炒後的蔥蒜一同煎至金黃上色，吸收花枝膠海鮮甜味的魚肚，經過調味更加增添整體的鹹鮮風味，彈牙的花枝膠與膠質豐厚的花膠，激盪出富含膠質的Q彈口感；「酒香浸活鮑」浸泡過的鮑魚勾勒出紹興酒的獨特香氣且口感彈牙，與酒香白滷汁交織出美味氣息，替料理增添迷人韻味。