AIT發文聲援、16友邦致函WHO 挺台參與WHA

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）第71屆世界衛生大會（WHA）線上報名時間已截止， 21日起將於日內瓦召開，世界衛生組織（WHO）證實未邀請台灣參加今年的WHA。美國在台協會（AIT）今（9）日在臉書發文聲援台灣，「美國強烈支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會。」知情人士也表示，目前已有16個友邦為支持台灣參與WHA致函世界衛生組織（WHO），美國等國家也將再度進洽WHO。

美國在台協會（AIT）兩書發文也指出，從2015年以來，美國和台灣共同舉辦了五次區域公共衛生研討會。這些研討會大力提升了我們共同阻止傳染病傳播的能力。美國強烈支持台灣以觀察員身份參與世界衛生大會。台灣致力於推動全球衛生安全，也為公共衛生與發展做出了重要貢獻，美國認為台灣不應該被排除在這些重要討論之外。

中央社報導，知情人士表示，目前已有16個友邦致函WHO，要求將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案，列入今年WHA的議程。此外，美國等理念相近國家也將於近期再度為台灣參加WHA，進洽WHO；這些國家的聯合進洽已對WHO構成相當壓力。

知情官員透露，台灣12個友邦駐日內瓦的代表團4月底與WHO幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）見面時，對方明確表示，「若沒有中國同意，就無法邀請台灣」，並提到一中原則、九二共識、聯合國大會2758號決議等。



同時，官員說，為爭取台灣參與WHA，衛生福利部部長陳時中近期已親自致函譚德塞，表達台灣希望受邀參與WHA；但對方態度強硬。



即便台灣今年未能受邀，官員表示，也希望透過友邦與理念相近國家在會中為台灣發聲；目前希望維持跟去年一樣，在大會與總務委員會針對台灣應受邀參加WHA，進行二對二辯論。美國等理念相近國家也將於大會期間發言挺台；今年發言挺台的國家將比去年還多。