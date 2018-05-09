鄭麗君：和柯文哲理念有距離 執政黨應自提北市長人選

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）文化部長鄭麗君昨(8)日接受廣播專訪，談及台北市長選舉議題，她表示，民進黨應提出自己的人選。她以個人身分說：「在很多觀念、價值觀、議題思考上，柯市長跟我們有距離。」



台北市長選舉，民進黨是否禮讓市長柯文哲或是自提人選，備受關注。不過，對外傳鄭麗君也是民進黨可能人選之一，她昨天接受廣播節目「寶島全世界」主持人鄭弘儀專訪時回應：「民進黨沒有問過我，我沒有這個打算、想法。」



鄭麗君於專訪中表示：「我來文化部帶一個使命感，因為一份文化理想，抱著當兵的心情做這份工作，希望把文化政策鋪軌，讓文化發展站在好的基礎，我很專心做文化工作，沒想過這個問題。」



不過鄭麗君坦言，身為台北市民，她期待執政黨能有自己的人選，「執政黨應該提出首都願景，透過候選人提出，說服市民支持，讓國家政策可以完整推動」。



鄭弘儀問及鄭麗君對柯文哲的印象，她說：「身為一個民進黨員，很多價值觀、議題思考上，柯市長跟我們是有距離的。」因此，既然彼此距離不小，價值觀和理念不是那麼相近，為什麼只是著眼輸贏來支持，「這不是我從政的初衷」，應該自己負責任推出人選，提出政策，「那樣的贏才有意義不是嗎？」



她舉中正紀念堂轉型為例表示，先前柯文哲曾說「轉型正義就是看不順眼就把你幹掉」，反對去蔣化。鄭麗君認為：「這不就是戒嚴時期的威權統治者才是這樣做嗎？」這也凸顯她和柯文哲在文化觀念上的差異。



鄭麗君並表示，中正紀念堂就在首都，不論涉及轉型正義角度或是從首都發展來看，都需要要好好思考，「轉型正義就是要還原對人權傷害的事實，並進行修復，要用同理心，理解過去受傷的歷史」。

