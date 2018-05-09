維多麗亞酒店「經典冠軍粽禮盒」 走養生風

端午佳節將至，今年維多麗亞酒店推出口碑極佳，年年暢銷的「經典冠軍粽禮盒」，由中餐行政總主廚何慶輝精選歷年典藏口味，不僅再次打造經典古早好味道，更結合顛覆傳統的特色食材，秉持健康養生的概念，以純手工用心製作，每一口都嘗得到真材實料，讓消費者一次品嚐各具特色、冠軍品質的健康風味好粽，端午粽香傳千里，美味齊聚慶端陽！

維多麗亞酒店2018「經典冠軍禮盒」：內含「金沙湘蓮燒肉粽」兩入、「麻婆雞絲香菇粽」兩入、「溫燉紅酒和牛粽」一入、「紫米地瓜栗子粽」一入，共6入，每盒780元。即日起至5/31前訂購可享9折優惠。

「金沙湘蓮燒肉粽」– 傳統熟悉的好味道

經典呈現粽子簡單而樸實的美妙滋味，由主廚精心挑選食材，選用軟嫩入味的五花肉，並將鹹蛋黃與鮮甜蓮子調合出完美比例，打造熟悉而雋永的古早味，讓懷念兒時回憶的長輩們流連忘返，是每年端午節不可錯過的必吃經典口味。

「麻婆雞絲香菇粽」– 香、麻、辣要你一口滿足

以香、麻、辣為靈感，呈現出全新「色香味俱全」的端粽佳餚，包入油雞腿製作的鮮嫩雞絲與麻而不辣的花椒，一入口先嚐到獨特椒香撲鼻而來，竹葉的清香緊接著慢慢擴散到唇齒間，為粽子增添多層次的美味，滿足喜愛麻辣的您一嚐獨特風味。

「溫燉紅酒和牛粽」–令人驚艷的創新口味

顛覆傳統口味與食材，特選頂級和牛與紅酒悉心燉煮，軟嫩肉質與Q彈糯米交織出和諧的滋味，再拌入韓國花菇增添香氣，打造香醇溫潤的口感，綿延在唇舌之間難以忘懷，深受饕客與長輩們喜愛。

「紫米地瓜栗子粽」– 清新淡雅 健康誘人

使用健脾暖肝的紫米為基底，特選法國進口帶皮栗子，拌入抗氧化的嚴選地瓜，口口都能嚐到栗子的香濃與地瓜的綿密，甜而不膩的清爽滋味，搭配健康養生的食材，讓大人小孩都愛不釋手。