〈時評〉中國正淘空台灣醫療體系

世界衛生大會（WHA）報名到5月7日截止，答案如今揭曉，在中國刻意打壓阻擾下，台灣確定無法以觀察員的身分參加會議。然而，中國打壓的不只是台灣醫療的國際舞台，更進一步是想要淘空台灣的醫療體系。



不讓台灣參加WHA大會後，中國國台辦清楚表態說，因為民進黨當局迄今仍拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，台灣參加世衛大會的政治基礎不存在，不能參會的責任完全在民進黨。



然而，WHA主要是各國交換醫療資訊、相互觀摩技術、討論醫療發展的重要國際場合，更是全球防疫的重鎮，中國將台灣排拒在外，除了是阻礙台灣醫療發展外，更是有意淘空台灣醫療體系長期累積的基礎。



早在今年初，中國公布31項對台措施時，其中，就有3項與醫療直接相關，包括開放台灣人報考中國醫師資格，並依規定可在中國申請執業註冊，此外，也開放符合條件的台灣醫師，能在中國申請行醫證、短暫從事醫療工作，期滿後可重新辦理註冊手續。



中國的醫療技術，原本就遠遠落後台灣，例如，現在中國換肝的重點醫院之一，即位於上海的仁濟醫院，主要技術來源與和組織作業程序的建立，都是複製高雄長庚醫院陳肇隆所率領的團隊，因此，中國想要的，是直接抄襲台灣的醫療技術，希望透過各種方法，吸引台灣醫療人才到中國工作，直接為中國打造更頂尖的醫療體系與技術。



於此同時，台灣的醫療環境卻是逐漸惡化，包括健保支付標準爭執不下，重症人力協調也是個大問題，因此，可以預見的是，接下來，中國將會高薪挖角台灣的醫療團隊。



醫者父母心，往往不會涉入政治問題，偏偏，中國是以政治問題在處理兩岸醫療問題，這種不健康的手法，又如何期待兩岸關係能夠健康發展？台灣失去的又何止WHA這個國際舞台而已？

（作者李平華，資深媒體人）