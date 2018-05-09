106學年度公私立國民小學閱讀寫作競賽頒獎典禮

新北市政府教育局今(9)日舉行106學年度閱讀寫作競賽頒獎典禮，本次共計3,065名學生參賽，140名學生獲得市級獎項及165名學生獲得區級特優獎項，由副局長黃靜怡頒獎，本次競賽市級(特優、優等及甲等)之優秀作品將刊登於本市永和國小106學年度閱讀寫作競賽專區，供全市學生觀摩學習。

教育局副局長黃靜怡表示，為全方位提升市民閱讀素養，自101年至106年市府共投入新臺幣16.6億元改造了272所並新建18所公共圖書館及學校圖書館；為推廣多元閱讀刊物(含電子書)斥資超過2.5億元，購置圖書經費達4億元，並透過網路推廣電子書，消弭資訊落差，並充實圖書資源、打造多元閱讀空間，提供市民處處可閱讀、時時可閱讀的閱讀環境。恭喜所有得獎的小作家平日的閱讀成果在此次競賽中得以發芽。

本次設計半開放式題目，除了切合升學命題的方向，也有更大的發揮空間。此次參賽作品內容非常廣泛，除常見的校園紀事、親情友誼，更涉及人道關懷和環保議題等，顯示學生的思考角度越來越多元。

忠義國小三年級張絜如寫題為「一堂特別的美勞課」榮獲市級特優，藉由享受畫畫的自由及快樂，不再追求他人的眼光，畫出自己心中最美的圖！南勢國小四年級林子容寫題為「面對挑戰」，原本個性內向不愛說話，在老師鼓勵下參與演說比賽，雖然沒得獎，但心中充滿了成就感，子容告訴自己：「人生中所遇到的困難和挫折，只要自己願意挑戰便能戰勝它！」埔墘國小五年級林亦珍寫題為「酸辣湯的滋味」，未曾下廚的爸爸親自下廚為她打氣，一碗酸辣湯，充滿爸爸對亦珍的愛和期望，原本酸到扭曲的表情，因嚐出了爸爸的愛，就像是五星級料理一樣美味。永平國小六年級游子萱寫題為「謝謝那一雙手」，感謝「已故空拍大師齊柏林的雙手」，讓國人見識「臺灣風景的美與醜」，反思臺灣環保的迫切。

教育局表示，本次閱讀寫作競賽學生作品令人驚艷，展現新北市國語文教育長期扎根，涵養教師及學生閱讀、寫作素養的成果，及各校國語文校本課程及教學能力的提升。此外，優秀作品將作為學生閱讀教育之優良素材，持續提升國語文的學習興趣及學習成效。