中華電信為行動電話客戶

為建立更多元、更友善的電信服務環境，讓行動電話客戶擁有更方便與快速的電信帳單服務，中華電信繼去(106)年推出廣獲好評的轉帳代繳繳費結果簡訊通知後，將於今年六月份推出簡訊帳單服務，讓行動電話客戶於享受高品質通訊服務的同時，很方便地從手機上查閱並繳交電信費，中華電信與客戶攜手為我們的環境保護再盡一份心力。

中華電信支持環境保護推動無紙化服務，透過簡訊帳單，客戶可隨時隨地點選簡訊中cht.tw/c/0un94網址直接繳費;或者登入中華電信電子帳單網站cht.tw/c/u400y、網路客服中心(https://123.cht.com.tw/)、下載本公司客服app查閱詳細的帳單內容後直接進行線上繳費，方便又即時，節省客戶往返繳費的時間，也減少保存紙本帳單的麻煩與困擾。

為了讓客戶了解無紙化帳單的好處，中華電信貼心提供簡訊帳單體驗服務。

近期我們將同時提供紙本及簡訊二種帳單讓客戶體驗無紙化的便利;客戶可即時點選簡訊上提供的網址進行查詢與繳費。如果客戶暫時不想參與環保無紙化活動，歡迎利用我們寄送的雙向簡訊按「2」回覆，我們將為客戶個案提供紙本帳單寄送的服務。

無紙化服務潔淨了我們居住的環境，中華電信致力推動e化帳單，透過電子信箱、簡訊、語音，客戶可隨時隨地登入本公司電子帳單網站或網路客服中心查閱帳單內容並繳費，服務便利又即時。如果您有需要，歡迎撥打本公司123客服專線或就近至本公司各門市申請，我們將竭誠為您服務。感念客戶對中華電信環保無紙化服務的支持，本年度我們特別加碼不定期辦理大型抽獎活動，感謝大家對中華電信無紙化服務的支持與愛護。