資金活水+監管新規展延 逢低布局A股正當時

A股即將入摩的議題無疑是近期A股的最大利多題材，而中國人行自本月1日起每日滬港通及深港通額度擴大4倍，更可解讀為為A股6月入摩準備。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示，陸股在歷經4月調整後，再大幅修正的空間已有限，根據Bloomberg近五年資料，每年5月進場投資陸股至年底，滬深兩市的平均報酬率約落在10%上下，勝率也有6成以上水準，建議投資人可以富邦上証(股票代號：006205)與富邦深100(股票代號：00639)的投資組合來逢低布局。

5月1日起滬港通每日額度由原定的130億人民幣擴大至520億人民幣，深港通每日額度由原定的105億人民幣擴大至420億人民幣，廖崇文指出，透過滬港通、深港通上限額度的提高，中國將迎來新一輪的資金活水，市場解讀此舉為A股6月入摩準備，看好5月起滬深兩市有機會自低點反彈，主要關鍵便是來自資金活水挹注。加上4月底官方金融監管新規過渡期的展延，將舒緩市場對流動性緊張的疑慮，長期而言對中國股債將是一個正向利多。

統計Bloomberg近五年資料，每年5月進場投資陸股至年底，除了2013年5月因FED前任主席柏南克發表美國QE將退場宣言，引發全球金融市場動盪，及2015年因中國熔斷機制及811人民幣匯改衝擊下，中國股市曾歷經一波修正，其餘期間中國股市皆有亮眼的績效表現，五年平均報酬率落在一成上下，勝率亦有六成以上的水準。

廖崇文說，值得留意的是，6月可能將有兩大變數浮現，首先，美國將公布301調查懲罰名單，雖然市場擔憂恐觸發中國反制裁，引發新一輪的全球貿易戰，但依照美中友好關係研判，最終懲罰名單影響範圍將有限，對股市衝擊將是「雷聲大、雨點小」；其次，美國6月將召開貨幣政策會議，市場預估FED將再次升息1碼，中國跟進上調OMO（公開市場操作）利率的機率高，但研判象徵意義大於實質效果，對中國股市的影響將有限。

廖崇文進一步指出，觀察過去人行上調OMO經驗，中國滬深兩市表現不跌反漲。統計過去二次中國人行上調OMO經驗，後1個月上証180及深証100指數，分別上漲3.2%及1.6%；後3個月分別上漲5.5%及6.8%，若將時間拉長至後6個月，兩者漲幅更進一步擴大至10.8%及13.0%。顯示人行上調OMO利率，其象徵意義大於實質效果，最終陸股走勢仍視基本面而定。由於5/1陸股通上限放寬，6月A股加入MSCI在即，在資金活水的挹注之下，陸股在歷經4月的修正過後，反提供一個較佳的進場時機。