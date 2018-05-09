《希望起飛 夢想肺揚》 罹癌妻：逆境是希望的開始

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台灣平均每 60 分鐘就有 1.49 人罹患肺癌，且肺癌高居女性癌症死亡率之首，而且多數為不抽菸之女性。母親節前夕，肺癌微電影《希望起飛 夢想肺揚》改編自女性肺癌真實患者故事，細膩刻劃出女性患者面對自己罹患肺癌時的心境，希望藉此鼓勵肺癌患者面對疾病積極治療不放棄。

《希望起飛 夢想肺揚》內容描述一位熱愛打非洲鼓的媽媽佩珊（化名），在準備表演前突然出現劇咳與喘的現象，就醫後發現腫瘤已有些蔓延、肺部出現輕微積水，被診斷出罹患晚期肺癌，病情變化得很快，得知罹病時的當下讓她傷心不已，詢問醫生「我還可以活多久？」。所幸在丈夫及小孩的鼓勵與支持下，女主角決定勇敢接受治療，不逃避、不退卻，就像開花的豆苗一樣，雖是逆境，卻也是希望的開始。

台北榮總腫瘤醫學部顧問教授蔡俊明醫師說明：「肺癌治療應善用第一線健保給付不可逆標靶藥物，可以提供病人良好的整體存活率。值得注意的是，如果不可逆標靶藥放在第二線以後才使用，就必須自費，不應輕易放棄健保給付第一線治療肺癌的機會。」

蔡俊明醫師補充說明：「很多人聽到晚期肺腺癌就放棄治療希望，其實晚期肺腺癌不等於末期，透過健保給付不可逆標靶藥物，可以抑制癌細胞同時減少化療的副作用，讓患者生活品質大躍進。」