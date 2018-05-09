首屆國際奈米奧林匹亞競賽 台灣奪世界冠軍

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）在伊朗登場的第一屆國際奈米奧林匹亞競賽（INO, International Nanotechnology Olympiad），成功大學與台灣大學共組聯隊代表台灣參賽，奪下世界冠軍。

成功大學指出，國際奈米奧林匹亞競賽今年第一屆競賽主題為「水」，台灣團隊於創新、科技及商業規畫等3個競賽項目均獲得首獎，團隊得到總冠軍獎牌及3000歐元獎金。

成大環工團隊研發的「奈米超磁性太陽光催化系統」，利用太陽能驅動運作，有效去除廢水中微量有毒物質，超磁性的特性讓奈米光催化劑使用後再回收，配合台大的「全疏無機膜過濾」，兼顧水資源再利用與廢水零排放。

台灣團隊的成員為成大環工系教授侯文哲、台大化工系教授童國倫，共同指導成大環工系學生鄭翔駿及羅健中、台大化工系學生陳聖兵及蔡鴻源，4月間在中研院院士吳茂昆（現任教育部長）的率領下參賽，與來自德國、義大利、英國、南韓、馬來西亞、俄羅斯等世界好手交流、觀摩並一較高下。

成大參賽學生鄭翔駿、羅健中說，「Q&A時，不同領域的專家提問相當犀利，問題的深度令人印象深刻。」頒獎當天，一開始宣布韓國隊拿下創新獎，伊朗隊拿下商業規劃獎，台灣團隊最有信心的科技獎也被馬來西亞隊拿走，台灣團隊原本灰心喪志，正在相互安慰之際，忽然大會喊出「Taiwan team!」剎時間還搞不清楚發生什麼事情就被叫上台領獎，原來台灣團隊在這3個評分項目都拿到第一名，獲得總冠軍。

國際奈米奧林匹亞（INO）競賽，台灣是創始成員國之一，代表單位是中央研究院物理所，INO競賽返國後接任教育部長的中研院物理所吳茂昆院士，為INO創始指導委員會委員代表。INO秘書處總部永久設置於伊朗國家奈米技術振興委員會（INIC）。國際奈米奧林匹亞（INO）競賽每兩年舉辦1次，兩年後2020年將由韓國或俄羅斯主辦。