臺中市推「照護提升計劃」   指導移工提升照護技巧

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）臺中市政府日前推出「移工安心培力照護提昇計劃」，透過護理人員的專業指導，提升外籍看護工照護技巧，被看護人也可獲得良好照護，預計將有100個被看護家庭因此受惠，市府即日起至5月12日舉行5場說明會，歡迎有興趣的僱主踴躍參加。

許多家庭的長者或病患在需要長期照護時，多數人會選擇聘僱外籍看護工，卻又擔心他們的照護技巧是否過關，若照護不慎，可能對長者或病患造成二次傷害。台中市勞工局對此推出「移工安心培力照護提昇計畫」，透過專業醫護人員到府，手把手指導外籍看護人員正確照顧病患的基本方式，傳授相關護理知識及技巧，現場並有翻譯人員提供通譯，確保溝通無障礙。

若僱主若有需求，可透過電話預約、當地里長協助轉介、或由仲介公司轉介提出申請，經由市府委外的台灣樂齡照顧服務勞動合作社評估後，按需求優先順序納入服務計畫。

勞工局五場次說明會分別為：

​場次1：5月8日（二）上午9點至12點 弘道老人福利基金會西屯社區照顧服務中心（西屯區中工三路199號2樓）

場次2：5月9日（三）下午2點至5點 有春居服長照機構（豐原區市政路38巷11號）

場次3：5月10日（四）下午2點至5點 光田綜合醫院一樓大廳（沙鹿區沙田路117號）

場次4：5月11日（五）下午2點至5點 財團法人台中市私立童庭社會福利慈善事業基金會（烏日區長春街373巷52號）

場次5：5月12日（六）下午2點至5點 不老夢想125號BULAO 125一樓用餐區（北區雙十路一段125號）

臺中市政府日前推出「移工安心培力照護提昇計劃」，透過護理人員的專業指導，提升外籍看護工照護技巧，被看護人也可獲得更良好照護（臺中市勞工局提供）