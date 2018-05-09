秘魯亞馬遜雨林　每年12.3萬公頃林地遭濫砍消失

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）秘魯亞馬遜雨林自2001年到2016年，共有近2百萬公頃的林地因過度砍伐而消失，也就是平均每年有12.3萬公頃，因農耕、畜牧、販毒與非法採礦等因素而遭到破壞，造成亞馬遜林地銳減。秘魯環保署國家森林保護計劃執行協調員César Calmet提出警告，若不儘速正視此一問題，林地的消失速度將攀升至每年30至40萬公頃。

秘魯環保署之國家森林保護計劃（Programme national de préservation des forêts）提供的數據顯示，令人憂心的是，位於亞馬遜南方名為Madre de Dios的區域，林地消失速度已從2001年的5,000公頃攀升到2016年的1.7萬公頃，全因淘金活動加速了森林濫砍濫伐。

綜合外媒報導，根據聯合國環境機構制定的清單，秘魯共承載世界超過七成的生物多樣性，是世界17大國家之一，更是繼巴西之後南美洲亞馬遜雨林地區第二大的國家。

據專門報導環境與保育的科學新聞網，非營利組織Mongabay報導，衛星影像顯示，有近15萬公頃、約20萬個足球場的秘魯亞馬遜雨林，從秘魯地圖上消失，而這場山林砍伐活動到2017年還在持續進行中。

位於秘魯東方佔地三分之一的亞馬遜，在2015年還有6,900萬公頃的面積。亞馬遜森林是非常珍貴的地球資源，有助吸收造成暖化現象的溫室氣體。