日學者：台灣具諾貝爾獎獲獎潛力　關鍵在鬆綁限制　

（台灣英文新聞 / 綜合報導）2001年諾貝爾化學獎得主野依良治（Ryoji Noyori）認為，台灣深具諾貝爾獎得獎潛力，只要政府能讓年輕人在多元、自由的環境中盡情發揮所長。

今年79歲的野依良治，日前接受中央社專訪，分享了他得獎的心路歷程，以及給台灣的一些建議。

父親是化學工程師的他，從小儘管家境不好，卻得以盡情翻閱家中的化學書籍，從而對化學產生興趣。一次因緣際會，他跟著父親參加一場以尼龍為主題的會議，講者強調，化學可將「至微之物發揮最大價值」，一席話深深烙印在他心中。

受到啟發的野依良治，後來成為一名科學家，在與團隊的共同努力下，發現了「不對稱氫化反應」，可應用於生物、化學、藥物等領域，這項貢獻讓他於2001年獲得諾貝爾化學獎的殊榮。

台灣化學家李遠哲也曾於1986年獲頒諾貝爾化學獎，但此後台灣再無第二人獲獎。野依良治認為，台灣潛力無窮，但囿於諸多限制，年輕人無法好好發揮，若能提供更多元自由的環境，才能讓新世代在開放的學術環境中放手追夢。

他也呼籲學術界不能只注重國際期刊出版物和引用文章數量，此一評鑑制度過於僵化，不合時宜。

對於志在科學領域的年輕人，野依良治的建議是，虛心求教、充滿好奇心、甚至要帶點瘋狂。