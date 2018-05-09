歐研究：登革熱可藉由性行為傳染

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據一份刊載在「歐洲監督」（Eurosurveillance）期刊上的研究報告，登革熱病毒可存在於男性精液中，如同茲卡病毒可藉由性行為傳染，待康復後近2個月病毒仍存在體內。

研究中指出，一名年約50歲的義大利男子，1月前往泰國旅遊返國後，出現關節疼痛、疲勞和噁心等症狀，就醫確診為登革熱，9天後被送往位於羅馬的國家傳染病研究所（INMI）診治和研究。

研究人員發現，男子康復23天後，病毒從血液和尿液中消失；康復後37天，病毒從精液中消失；直到康復後第55天，體內才找不到病毒。

因此研究人員推斷登革熱病毒如同茲卡病毒，可藉由性行為傳播，未來也將進行更多的研究去佐證其推斷。

登革熱（Dengue fever），是一種由登革病毒所引起的急性傳染病，這種病毒會經由蚊子傳播給人類。全球登革熱疫區主要集中在熱帶、亞熱帶等有埃及斑蚊和白線斑蚊分布的國家。

每個人的體質不一樣，有些人感染登革熱時，症狀輕微，甚至不會出現生病症狀。而典型登革熱的症狀則是會有突發性的高燒（≧38℃），頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛及出疹等現象。

若無及時就醫或治療，死亡率可以高達20%以上，尤其是登革熱目前無藥可醫，只能遵從醫囑，多休息、多喝水、適時服用退燒藥，通常在感染後2週左右可自行痊癒。