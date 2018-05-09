金門新住民交流餐會  場面溫馨

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）移民署5月1日在金門縣山外社區協會舉辦「移民有愛 感恩有您」新住民交流餐敘，邀請金門地區新住民家庭、移工朋友及外籍教師參加，現場許多新住民姐妹身穿母國服飾，帶來親手製作的家鄉料理，讓人看了食指大動。

內政部長葉俊榮、立法委員楊鎮浯、洪宗熠、林麗蟬、金門縣長陳福海、陸委會主委陳明通、海基會董事長張小月及移民署長楊家駿等貴賓特地前往參加，向表達新住民、移工朋友及外籍教師對當地的傑出貢獻。

交流餐會上，新住民姐妹們身穿傳統服飾，為與會貴賓解說介紹25道手作料理，包含越南春捲、印尼天貝炒青椒、中國回鍋肉、中國乾鍋香辣鴨、新加坡蝦肉包鵪鶉蛋、泰國月亮蝦餅、廈門蚵仔煎、柬埔寨甜在心等，異國美食響宴讓來賓垂涎三尺。

一位來自中國廣西的新住民賓永花，想運用自己的美髮專長幫助金門當地失依、失智、失能的銀髮族，獲得內政部「新住民及子女築夢計劃」補助，一圓到金門各地為長者剪髮的夢想。

葉俊榮部長也代表移民署致贈現場移工朋友「台灣就是家」悠遊卡，感謝他們長期對金門基礎建設、經濟發展及長者照護的貢獻。

新住民朋友帶來美味的越南春捲（移民署提供）

葉俊榮部長也代表移民署致贈現場移工朋友「台灣就是家」悠遊卡（移民署提供）

全場溫馨大合照（移民署提供）