(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)川普今日發表聲明，表示美國將退出伊朗、俄羅斯、中國、歐盟、以及美國在2015年，達成的伊朗核協議，並重新開始對伊朗的經濟制裁。

The Iran Deal is defective at its core. If we do nothing, we know what will happen. In just a short time, the world’s leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world’s most dangerous weapons.... pic.twitter.com/58qwBLzxIH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月8日

《紐約時報》報導，川普在當地時間8日，宣佈將退出歐巴馬總統任内，達成的伊朗核協議。但這項決定，並沒有讓外界感到太驚訝，因爲這是他大選時，主打的政策之一。另外，川普還強調，對伊朗展現強硬態度，可以對金正恩起到「殺雞儆猴」的作用，來讓不久後將登場的川金會，有令人滿意的結果。

報導指出，伊朗強調，將繼續留在核協議框架之中，來維持該國好不容易好轉的經濟狀況。同樣參與協議的法國、德國和英國，對川普的決定，感到相當緊張，因爲一旦美國重新開始對伊朗的經濟制裁，三國的公司在和伊朗進行交易時，會遇到很多麻煩。

另外，報導指出，中國和俄羅斯，很可能會與伊朗站在統一陣線，批評美國違反協議的行爲。

在經濟影響方面，《日本經濟新聞》預測，在美國重新啓動制裁後，市場勢必要尋找替代性能源來源，因此能源價格恐進一步上漲。報導舉例，2012年，美國宣佈對伊朗實施經濟制裁後，日本和中國便以沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國之石油，作爲替代能源來源，造成油價上漲。

川普宣佈退出伊朗核協議 重啓經濟制裁油價恐漲

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