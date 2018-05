川普宣佈退出伊朗核協議　重啓經濟制裁油價恐漲

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)川普今日發表聲明,表示美國將退出伊朗、俄羅斯、中國、歐盟、以及美國在2015年,達成的伊朗核協議,並重新開始對伊朗的經濟制裁。

The Iran Deal is defective at its core. If we do nothing, we know what will happen. In just a short time, the world’s leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world’s most dangerous weapons.... pic.twitter.com/58qwBLzxIH