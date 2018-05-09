是枸杞還是紅火蟻？！台北動物園：是紅姬緣椿象大發生

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）正值台灣欒樹果實成熟的季節，一團團鮮豔紅色、體型大小不一，遠看宛如紅火蟻一般，近看又像是會走路的「枸杞」，這一群大自然的客人全部聚在一起享受欒樹的汁液。台北市立動物園表示，這是最近大發生的紅姬緣椿象。

台北市立動物園表示，最近常接到遊園民眾熱心通報有「紅火蟻入侵動物園！」經過專業同仁查探，原來是有群聚習性、對動物和人都無害的紅姬緣椿象季節性大發生，請遊園民眾不必驚慌。因為紅姬緣椿象生命周期僅約3週，大量聚集現象很快就會結束。

台北動物園說，紅姬緣椿象是不完全變態的昆蟲，發育過程不需要經過蛹期，成蟲會將卵產在欒樹樹皮或成熟蒴果中，孵化後的若蟲呈鮮紅色，每蛻一次皮翅芽就再長長一些，剛蛻皮時整隻都是紅色，慢慢地翅芽轉為黑色，孵化後的幼蟲及成蟲會以刺吸式口器吸食欒樹和種子的汁液，但並不會危及樹木的生長，對其他動物更不會造成危害。

台北動物園說，牠們主要的食物是台灣欒樹的汁液。由於數量很多，甚至還常被觀察到牠們群聚在路邊同伴的屍體上吸食體液，由於紅色的若蟲相當醒目，許多民眾會誤以為是紅火蟻入侵動物園。

台北動物園進一步的說，在動物園裡每年春季和秋季欒樹果實成熟時，會有2次大發生，這期間很容易觀察到有群聚性的紅姬緣椿象，有些椿象遇到騷擾時會分泌具有揮發性的液體，這個氣味對天敵有忌避的效果。紅姬緣椿象卻採用不同策略，牠們身體鮮紅正是種警戒色，又會大量群聚在一起，因此即便在缺乏植被保護的馬路邊，也很少看到鳥類或蜥蜴等動物，前來飽餐一頓。

紅姬緣椿象小檔案

學名：Leptocoris abdominalis abdominalis

分類：昆蟲綱 半翅目 姬緣椿象科

食性：主要是植食性，刺吸式口器，以台灣欒樹樹汁為主食，亦會吸食動物屍體的汁液。

生活史：不完全變態（卵、若蟲、成蟲）