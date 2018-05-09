日韓中領袖齊聚東京　強調攜手共創東北亞和平

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)爲了在川金會前，討論東北亞國際局勢，日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅、以及中國國務院總理李克強，齊聚東京赤坂迎賓館，舉辦高峰會。

會後，三國領袖召開聯合記者會。根據日本《NHK》，安倍回顧金正恩在7日，再度訪問中國，並説明現在，正是解決北韓核子武器，以及東北亞和平安定的最佳時機，國際社會應加強合作，讓金正恩採取具體行動。另外，他還強調，日韓中三國，一致同意完全履行聯合國安理會相關決議規範，並將維持政策合作協調，以共同在東北亞地區，發揮領導能力。

此外，安倍還向文在寅和李克強，提到北韓綁架日人一事，並呼籲兩人重視日本方面立場。

日本首相安倍晉三在日中韓高峰會後記者會發言（美聯社提供）

南韓《東亞日報》報導，文在寅向安倍和李克強説明，在文金會中，他已和金正恩直接確認朝鮮半島非核化目標，並簽署板門店宣言。另外，他還提到，希望在川金會後，北韓和國際社會之關係，更進一步正常化，創造朝鮮半島和東北亞地區和平的新歷史。文在寅呼籲，日本和中國在此過程中，給與戰略性溝通和協助。

南韓總統文在寅於日韓中高峰會（美聯社提供）

而根據日本《產經新聞》，李克強在記者會中強調，希望各方回到對話的軌道，以解決朝鮮半島核武問題，並歡迎日本和北韓展開對話。

中國國務院總理李克強在日中韓高峰會上發言（美聯社提供）

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