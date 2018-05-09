「東協廚房」開幕  助單親新住民姐妹重獲新生

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）由新北市家長志工教育成長協會號召成立的「東協廚房」，5月7日在土城頂埔國小內的新住民關懷據點舉行試吃會。集結17位優秀新住民姐妹的家鄉拿手好菜的東協廚房已正式向經濟部申請專利，將於近期內在土城中央路3段開賣。

為助區內單親新住民姐妹在經濟上重回軌道，由財團法人善願文化基金會董事長陳斯鴻贊助，「東協廚房」集結越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、大陸等17位優秀的新住民姐妹拿手菜，試吃會上，異國風味美食一字排開，有越南炸春捲、泰國月亮蝦餅、緬甸乾麵、馬來西亞娘惹糕和摩摩喳喳等，香味四溢，社會局長張錦麗、市議員洪佳君、林金結到場支持並品嘗拿手菜。

新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍表示，即將成立的「東協廚房」更邀請景文科大協助網路行銷和各種餐食熱量分析，供消費者點選餐點參考，期望提供消費者最好的服務。

來自泰國的新住民莊雅玲，丈夫過世後獨力撫養孩子，在土城中華路開設 一家「你的食刻」，專賣泰式炒飯和泰式酸辣河粉，未來將以聯盟方式與東協廚房合作。

另位緬甸新住民楊錢英，也是單親撫養孩子上國中資優班，但因缺乏資金，無法開設實體店面，只能接受預約製作排骨便當和緬甸涼拌碗豆粉販售，她非常期待東協廚房的開幕。

新住民端出母國娘家美食（移民署提供）