剛果再爆伊波拉疫情 疑似17人死

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）世界衛生生組織WHO週二表示，中非國家剛果民主共和國又現伊波拉病毒感染，目前已有2人確診，並有多名疑似死亡案例。

在過去5週，位於剛果西北方的比科羅省一處村莊，驚爆有２人確診感染伊波拉病毒，另外有21人疑似案例，皆出現發燒及出血症狀，其中有17人死亡。

WHO已緊急派人前往該地，目前首要任務就是防止疫情繼續擴散，並採集相關檢體檢驗。

自1976年以來，這次是剛果第9次爆發伊波拉病毒。上一次是在去年5月，最嚴重疫情是2013年12月，蔓延到賴比瑞亞（Liberia）、幾內亞（Guinea）、塞拉里昂（Sierra Leone），共造成超過1萬人死亡。

伊波拉病毒是相當致命的疾病，可藉由人或動傳染給人。我國疾管署資料顯示，人與人之傳染是因為直接接觸到被感染者或其屍體之血液、分泌物、器官、精液，尤以破損皮膚與黏膜接觸感染風險更大；或是間接接觸被感染者體液污染的環境而感染。

初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。實驗室檢驗則發現白血球、血小板降低、凝血功能異常與肝功能指數上升。