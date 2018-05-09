外交部：臺與歐盟共享核心價值　盼雙邊持續加強合作

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）外交部政務次長吳志中今（9）日表示，臺灣與歐盟有著相同的核心價值，希望雙邊未來能持續強化在各領域上的關係及合作。

「臺歐盟關係三十年回顧與前瞻論壇」今日上午於臺北舉行，邀請臺灣政府部門官員、歐盟及成員國家在臺辦事處代表，以及歐盟議會代表等，與談臺灣與歐盟過去數十年間的交流及合作，以及未來的展望。

今年適逢臺歐盟年度諮商（Taiwan-EU Annual Consultation）30週年，同時也是歐洲經貿辦事處（European Economic and Trade Office）在臺設立第15年，吳志中致詞時表示，過去三十年間臺灣與歐盟藉由不同管道持續強化彼此的夥伴關係。

吳志中提及，1981年首度舉辦的臺歐盟年度諮商，旨在促進雙邊對話，而1991年歐盟議會更是成立「歐洲議會友臺小組」，目的則是要加強雙邊的友好關係。

此外，吳志中認為，歐洲經貿辦事處於2003年的成立，象徵歐盟認同臺灣在經濟及政治上的成就，也因此在臺設立了具有外交性質的代表處。

吳志中近一步指出，2011年歐盟給予臺灣人民歐盟申根國免簽證待遇更是將臺歐盟關係向前推進一大步，「不僅增進了臺灣與歐盟國家人民的聯繫、加強雙邊的貿易機會，也促進了雙邊社會及文化上的交流。」

強調臺灣與歐盟對自由、民主，以及人權維護上有著相同的核心價值，吳志中表示，「我希望在目前的基礎上，臺灣與歐盟能持續探索合作機會，並且進一步強化雙邊各個領域的關係。」

最後，吳志中也特別提到，歐盟執委會於2015年發布的報告書中，敦促歐盟應該要積極探索與臺灣的投資協議談判，也表示支持台灣在國際上有意義的實質參與。

同樣地，經濟部次長王美花致詞時也提及，政府將持續將強臺灣與歐盟的關係，以及在各領域的合作，像是農業、金融科技、製藥產業等。

此外，王美花也強調，臺歐盟雙邊投資協議的推動將有助於讓投資人對於在臺灣投資更具信心。

歐洲經貿辦事處處長馬澤璉於致詞時表示，歐洲經貿辦事處在初成立時僅是一間小辦公室，與盧森堡在臺辦事處共用辦公空間，甚至共用同一支電話線。

馬澤璉接著提及，15年間的轉變實在令人驚艷，歐洲經貿辦事處現在已有12位職員，且「規模已從一個歐盟執行委員會的分辦公室，轉變為功能俱全的歐盟代表處。」

馬澤璉表示，歐洲經貿辦事處最初成立時專注於經貿與投資事務，但直至今日，歐洲與臺灣間的合作已拓展至其他領域，像是人權議題、科學、教育訓練，以及洗錢防止等等，「這些都是15年前無法想像得到的。」