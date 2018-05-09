台灣文心蘭新品種　台中4號雪中紅亮麗登場

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）行政院農業委員會今（9）日表示，文心蘭盆花品種大都來自國外，國外大花品種雖較受人喜愛但較怕熱，為了延續文心蘭盆花產業的發展，農委會台中區農業改良場推出文心蘭盆花新品種「台中4號-雪中紅」。

台中場表示，「台中4號-雪中紅」，本品種具有迷你株型、花序伸出葉面較具立體、葉色濃綠且厚之特性，白花系唇瓣具灰橘色斑點，頗為奇特而美麗。如今，文心蘭盆花已可帶介質輸美，具發展前景，業界殷切盼望開發台灣自有盆花品種。

▲台中4號-雪中紅。(照片由農委會提供)

農委會說，台中場為育成耐熱的適地品種，蒐集上百種品種進行雜交獲得不少組合，經篩選後於英國皇家園藝協會（R.H.S.）登錄了20個組合。其中以Oncidium sotoanum 為母本與Gomesa Golden Shower之屬間交配，經由實生苗單株選拔，選出白花有斑點單株，經單株莖頂培養大量繁殖，於2016年底完成育種工作，由該場命名為「台中4號-雪中紅」。

台中場表示，「台中4號-雪中紅」出瓶後以水苔種植於1寸盆，至根系發育良好時再移至2.5寸盆種植，2年內即可開花，此一特性可降低生產成本，增加植床單位面積的種植量，亦可加快植床苗株的週轉率。另外，2.5寸盆生產的盆花，運輸時由於體積小可減少運費。然而，主要花期為5月及10月，但在其他月份也能開花，可自然分散產期，目前這株新品種也提出品種權申請。

▲台中4號-雪中紅。(照片由農委會提供)