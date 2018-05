澳牛彩繪「閹割」台灣國旗  澳籍台裔小姐妹震驚　

(台灣英文新聞/施家恩綜合外電報導)中國施壓外國民間企業在官網上矮化台灣動作不斷,現在竟連澳大利亞城鎮中小學的學生作品也難遭倖免,不過此回是當地政府怕得罪中國這個大客戶的「自我閹割」舉措,隨後也引來澳媒與當地網友抨擊是自降格調。

澳媒ABC報導,澳大利亞昆士蘭中部城鎮羅克漢普頓(Rockhampton),本周迎接當地牛肉產業最大盛事「牛肉節」,當地多所小學與中學早在四月就受邀在六座牛雕塑上進行彩繪,展現學生的創意及頌揚多元文化。每座牛雕塑身上有十多個鱸魚圖案,圖案留白是要給學生彩繪他們各自代表的國家或地方,而一對在台灣出生、後移居昆士蘭的謝姓姐妹在一座牛雕塑上的腹部及前腳,分別繪上台灣國旗。

報導描述,在北羅克漢普頓中學就讀的謝姓姐妹,她們的繼父Lawrence Downing還稱讚她們畫的很棒!

不過,雕塑在河濱公園展出後,令這一家傻眼的是,姐妹倆繪製的台灣國旗,被硬生生抺去。

上圖為謝姓姐妹原始的彩繪圖像,下圖為被當地辦公室「處理過」的圖像。

事後證實,主辦單位羅克漢普頓議會下屬的一個辦公室「主動抹去」台灣國旗,辦公室總經理Tony Cullen聲稱此舉是遵循澳大利亞政府的「一中政策」。

這樣的說法連澳媒記者也看不過去,報導寫道:

The People's Republic of China claims Taiwan as its territory, however Taiwan operates like a separate country with its own constitution, parliament, and currency.

The Australian Government does not display Taiwanese flags, however there is no federal directive to state or local governments about what they should do.

「澳大利亞政府雖沒有展示台灣國家的旗幟,但也沒有一個聯邦指令要求國家或州政府該怎麼做」