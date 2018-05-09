歐盟代表28成員國 明確表達挺台參與WHA

（中央社記者唐佩君布魯塞爾8日專電）代表歐洲28個成員國的歐盟今天接受中央社訪問，以過去罕見方式表達支持台灣參與世界衛生大會（WHA），以及支持務實解決台灣的國際參與。



世界衛生大會5月21日起將在日內瓦召開，線上報名在7日截止，世界衛生組織（WHO）證實未邀請台灣參與世界衛生大會。總統蔡英文表示，台灣會持續貢獻國際社會，「重點是支持台灣的人愈來愈多」。外交部長吳釗燮5月4日更已透露「來自友好國家的支持力道大於以往」。



歐洲聯盟對外事務部（EEAS）代表28個會員國在國際舞台上發聲，5月1日以電子郵件方式回覆中央社記者，肯定台灣參與WHA符合歐盟及更廣泛的全球利益。



在台灣未收到邀請函後，歐盟對外事務部發言人柯契姜琪克（Maja Kocijancic）今天下午於比利時接受中央社記者訪問，以過去罕見的受訪方式，明確表達對台灣的支持。



柯契姜琪克表示，在符合歐盟的「一中政策」以及歐盟的政策目標下，歐盟支持以務實方式處理台灣的國際參與問題。



柯契姜琪克說明，所謂國際參與包括參與WHA與WHO，及其所有技術性會議，台灣參與應受到歡迎。



中央社記者詢問如何看待歐盟與台灣目前關係，柯契姜琪克表示，歐盟與台灣在經貿等多方面務實合作，歐盟在台北也設有辦事處，在事務性層面交流合作。



歐盟有28個成員國、擁有5億人口，是國際上重要的經濟及政治體。



歐盟「一中政策」與中國的「一中原則」不同，歐盟不斷強化與台灣在經貿關係、科學、教育與文化等各種領域的良好合作關係。



歐盟今年在WHA報名截止日前後，分別以文字及受訪方式明確表達支持台灣參與WHA，除了因為這符合歐盟及更廣泛的全球利益外，也包括外館的努力，及台北方面深化與歐盟互動的成果。